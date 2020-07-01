игры

Собянин и остальные агитируют в инстаграме голосовать по поправкам. Попробуйте угадать самый популярный комментарий Подписчики же, наверное, поправкам только рады

Больше недели назад мы опубликовали тест, в котором нужно угадать самый популярный комментарий к посту про поправки у разных инстаграм-блогеров. Во время недели голосования за дело взялись чиновники: мэры городов, губернаторы, министры. Попытайтесь угадать самые популярные комментарии у них. Там наверняка все рады-рады!

Мы не придумывали комментарии, а брали их из официальных аккаунтов чиновников и сохраняли орфографию и пунктуацию. Негативные комментарии периодически удаляют, поэтому на момент публикации часть комментариев теста может исчезнуть.

Пройти тест