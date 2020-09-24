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«Собака Баскервилей» или «Этюд в багровых тонах»? Что вы знаете о главном детективе всех времен — Шерлоке Холмсе Выглядит элементарно, но вообще придется хорошенько покопаться в чертогах разума

23 сентября на Netflix вышел фильм Гарри Брэдбира «Энола Холмс» — о юной сестре Шерлока Холмса, которая обладает тем же талантом к дедукции, что отличает ее родню. Герои, придуманные Артуром Конан Дойлом, уже давно получают самые разные интерпретации в кино. Мы предлагаем вам проверить, что вы знаете о настоящем Шерлоке Холмсе — и его кинопроизводных.

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Автор: литературный критик и редактор проекта «Полка» Лев Оборин Фото в анонсе: Akg-images / British Library / Scanpix / LETA