Снять перчатки или обнажить торс? Тест «Медузы» на знание главного дуэльного кодекса

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сразу после этого депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес законопроект под названием «Дуэльный кодекс Российской Федерации». Спустя еще несколько часов выяснилось, что он почти полностью скопирован с книги Василия Дурасова — «Дуэльный кодекс» 1912 года. «Медуза» решила проверить, сможете ли вы победить в настоящей дуэли и соблюсти все правила главного дуэльного кодекса (а возможно, будущего кодекса Госдумы).