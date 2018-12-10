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Сможете согласовать митинг в России? Мы уверены, что нет. Тест «Медузы» и «ОВД-Инфо»

Российские законы запрещают проводить публичные мероприятия с участием более одного человека, если они не были предварительно согласованы с властями. Само это согласование — странная процедура, которая позволяет проводить какие угодно провластные митинги и запрещать любые акции оппозиционеров. Сможете ли вы подать заявку на митинг так, чтобы сохранить шансы его провести? Возможно, после прохождения теста вам пригодится инструкция «ОВД-Инфо» по тому, как обжаловать отказы в согласовании акций.

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Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Scanpix / LETA