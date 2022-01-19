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Сможете пересчитать отпускные Дамблдору? А вернуть НДС волшебнику Изумрудного города? Тест по сказочному бухучету

Работа бухгалтера далеко не сказка, и у него нет волшебной палочки, по взмаху которой были бы готовы учет, отчетность, налоги и зарплаты. В этом тесте, который мы сделали вместе с сервисом «Кнопка», помогающим решать вопросы, связанные с бухгалтерией, проверяем, как хорошо вы бы справились с этими задачами. Хотя кейсы взяты из разных фантазийных вселенных, судить о них придется согласно закону РФ.

Сделано в продано!

Фото: Tomertu / Shutterstock, в анонсе — Atelier Sommerland / Shutterstock

Партнерский материал