Сможете отличить плохое описание секса от ОЧЕНЬ ПЛОХОГО? Литературный тест «Медузы» и Pure App

Каждый год с 1993-го британский журнал Literary Review присуждает премию Bad Sex in Fiction за худшее описание секса в художественной литературе. В шорт-листы премии попадали Мураками, Литтелл, Вулф, Апдайк и другие именитые авторы. В 2020 году создатели по понятным причинам пропустили награждение, поэтому мы вместе с дейтинг-приложением Pure подняли архивы и вспомнили лучших номинантов разных лет. Этот тест заставит вас визжать, как мокрый каучук: перед вами неуклюжие описания, в которых пропущены самые неожиданные метафоры. Попробуйте угадать какие!

Внимание! Этот тест предназначен для читателей старше 18 лет. Он действительно содержит сексуальные сцены, к тому же ужасно написанные. Будьте осторожны: ваше чувство прекрасного может пострадать.

Пройти тест

Сделано в продано! Иллюстрации — Евгений Рейн / Pure