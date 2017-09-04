Сможете ли вы выжить на Камчатке? Экстремальный тест «Медузы», «Сколково» и IP

Камчатка благодаря ее нетронутой природе — одно из самых красивых мест России. А еще это край лидеров и победителей, и теперь он бросает вам вызов. В этом тесте, который «Медуза» сделала вместе с Московской школой управления «Сколково» и международной компанией International Paper, вам нужно исполнить роль лидера группы, цель которой — выжить в удаленной части полуострова. Придется преодолевать не только бытовые сложности, но и правильно руководить остальными членами коллектива. Если не боитесь ответственности — начинаем!