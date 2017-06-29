Сможете ли вы поступить на Физтех? И как быстро вас отчислят? Тест «Медузы» и МФТИ

Лето — время нести документы в приемную комиссию. Одним из самых сложных вузов для поступления среди абитуриентов традиционно считается Московский физико-технический институт. Средний проходной балл ЕГЭ здесь — 93,8. Учиться в МФТИ тоже непросто, зато престижно: достаточно упомянуть, что последнюю Нобелевку по физике среди россиян получили как раз выпускники Физтеха — Константин Новоселов и Андрей Гейм. К старту приемной кампании — 2017 «Медуза» и МФТИ придумали тест, который поможет уже сейчас определить, сколько вы продержитесь в, наверное, самом сложном техническом вузе страны.