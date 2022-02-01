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Партнерский материал

Сколько пассажиров выдержит ковер-самолет? Тест для знатоков магических артефактов

Удрать со скучной вечеринки в шапке-невидимке, слетать в офис на метле и пересечь любые границы в сапогах-скороходах — было бы здорово! Вместе с производителем смартфонов vivo мы придумали тест об истории и особенностях магических артефактов. Доставайте волшебные палочки: мы отправляемся в Запретный лес!

Сделано в продано!

Фото: vivo

Партнерский материал