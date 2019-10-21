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Сколько можно есть сахара в день? Зависимость от сахара — это миф? Почему диабет — сахарный? Тест, из которого вы узнаете ответы на все эти вопросы

В октябре проект MeduzaCare рассказывает о диабете. Мы уже опубликовали материалы о том, как распознать диабет и как живут люди с диабетом. Самое время проверить вас: существует ли зависимость от сахара? Что происходит с сахаром в организме? Можно ли людям с диабетом есть сахар? Пройдите этот тест и проверьте.

Согласно данным Минздрава за 2015 год, с диабетом в России живут 4,4 миллиона человек. В России немногие благотворительные фонды помогают людям с сахарным диабетом. Это, например: «Созидание», «Русфонд», «Предание», «Живой». Вы можете помочь им, переведя деньги единоразово или подписавшись на регулярные пожертвования (при желании в назначении платежа вы можете написать «на помощь людям с сахарным диабетом»). Также вы можете поддержать пациентские организации.

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Mae Mu / Unsplash