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Сидеть в интернете можно? А приготовить завтрак и постирать одежду самому? Попробуйте прожить день в ПНИ, не нарушив ни одного правила

Российские психоневрологические интернаты (ПНИ) — учреждения с жестким регламентом, которые предоставляют мало свободы своим жителям. Многие действия и вещи, которые кажутся естественными людям снаружи, в ПНИ находятся под официальным или неформальным запретом. «Медуза» вместе с юристом Центра лечебной педагогики (ЦЛП) Павлом Кантором предлагает поставить себя на место жителя интерната на один день и угадать, что можно и нельзя делать в ПНИ.

Эта статья — часть нашей программы поддержки благотворителей MeduzaCare. В феврале 2020 года она посвящена психоневрологическим интернатам. Все материалы можно прочитать на специальном экране.

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Фото в анонсе: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ