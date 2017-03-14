Швейцария или Россия? Тест «Медузы» и Swiss Business Hub Russia о привлекательных для бизнеса странах

На определенном этапе развития каждому бизнесу необходимо выйти за пределы своей страны и открыть офис за рубежом. В этот момент критически важным становится выбор, в какой стране это лучше всего сделать. И в конечном итоге решение это уже зависит от условий, которые могут предложить те или иные страны. «Медуза» и Швейцарский центр содействия бизнесу в России (Swiss Business Hub Russia) подготовили этот тест, чтобы проверить, хорошо ли вы представляете себе преимущества и недостатки ведения бизнеса в разных странах.