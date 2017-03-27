Шекспир или Пелевин? Из какой книги этот эмодзи-диалог Сложный тест «Медузы» и «Эксмо»

Язык постоянно меняется и эволюционирует, в него добавляются новые элементы. Мы давно уже общаемся не только при помощи слов, но и изображений — стикеров, гифок и эмодзи. Издательство «Эксмо» выпускает серию «Шекспир в смайликах», в которой пьесы легендарного английского классика дополнены эмодзи. «Медуза» вместе с «Эксмо» предлагает проверить, насколько хорошо вы помните книги из школьной программы и читаете ли современных авторов. Мы даем вам 10 эмодзи-диалогов, а вам нужно угадать — из какого они произведения.