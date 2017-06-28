Шаурма, зонт и смартфон. Что можно купить в мире за 115 рублей? Тест «Медузы» и «Абсолют Страхование»

Мы уверены: вы прекрасно знаете, в каком городе находится Лувр и как выглядит Колизей. Однако путешествия — это не только открыточные виды, но и бюджет — параллельная история, которую фиксируют мятые чеки в карманах. С помощью теста, который «Медуза» сделала вместе с компанией «Абсолют Страхование», можно проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в ценах по всему миру. Правила простые: угадайте, можно ли приобрести тот или иной товар в разных городах за 115 рублей (в местной валюте). Почему именно такая сумма — расскажем в конце теста.