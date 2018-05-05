Секс, революция и «Капитал» Сложный, но познавательный тест про идеи и жизнь Карла Маркса. Ему сегодня 200 лет!

5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса — немецкого философа и экономиста, идеи которого по-настоящему изменили человечество и значительно повлияли на современную историю (особенно — на историю России). По просьбе «Медузы» писатель, публицист, исследователь и последователь Маркса Алексей Цветков составил тест о жизни и философии Маркса, который может сильно расширить ваше представление об этом авторе и его биографии.