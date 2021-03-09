Садитесь поудобнее — сыграем в карпул-караоке! Тест, в котором нужно крутить баранку и подпевать

Музыка и автомобили тесно связаны. Про авто поют песни, снимают клипы, многие треки идеально звучат именно в машине, а для кого-то рев мотора сам по себе уже музыка. В этом тесте ваша задача — угадать, чем заканчивается строчка из современного рэп-хита, а еще лучше — подпеть. Мы придумали его вместе с сетью АЗС «Газпромнефть» и программой лояльности «Нам по пути», участники которой получают бонусы за покупки.

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