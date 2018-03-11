Рязанский Кремль или Троице-Сергиева Лавра? Проверьте себя на знание Золотого кольца России: тест «Медузы»

7 марта министр культуры Владимир Мединский включил город Углич в состав Золотого кольца России. Раньше в его состав официально входили восемь городов, но недавно Министерство культуры приняло решение включать в маршрут новые. Идею Золотого кольца придумали еще в… Впрочем, это же первый вопрос нашего теста про Золотое кольцо! Проверьте, хорошо ли вы знаете главный туристический маршрут России.