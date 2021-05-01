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Рубанок или напильник? А может, вообще лобзик? Добро пожаловать на урок труда! Тест к 1 Мая — собственно говоря, ко Дню труда

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

1 Мая — День труда. Поэтому настало время потрудиться и отправиться на урок труда. Сможете отличить лобзик от напильника? А киянку от стамески? А шпульку от лапки? Самое время проверить. Помните: терпение и труд все перетрут!

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Фото в анонсе: ТАСС