Разбираетесь ли вы в коктейлях? Тест «Медузы» и Caffe Torino

Мешать напитки — это большое и сложное ремесло, хотя может быть и искусством. Что точно искусство, так это изящно и осознанно пить коктейли. Насколько вы умеете это делать, можно проверить с помощью теста, который «Медуза» сделала вместе с московским баром Noor, на базе которого 7 сентября откроется поп-ап-кафе Torino с авторскими напитками и закусками. Вопросы и ответы нам помогали придумывать его главные резиденты, так что не сомневайтесь в уровне экспертизы.