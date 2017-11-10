Разбираетесь ли вы в классической музыке? Сложный тест «Медузы» и Visa Art Weekend

Согласитесь, эрудиция в области классической музыки очень располагает к человеку. Как минимум потому, что стать экспертом в этой области весьма непросто. Насколько продвинулись именно вы, можно узнать в этом тесте, который мы подготовили вместе с Visa и Visa Art Weekend (это программа мероприятий для держателей премиальных карт Visa). Спрашивать будем про все — от музыкальной теории до истории инструментов и фактов из жизни композиторов.