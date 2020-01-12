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Рафаэль или Микеланджело? Проверим, разбираетесь ли вы в искусстве Пройдите с Джудом Лоу по коридору из «Молодого папы» и не перепутайте ни одной картины

10 января вышло продолжение сериала Паоло Соррентино о Ватикане «Новый папа», главные роли в котором исполнили Джуд Лоу и Джон Малкович. Если вы смотрели первую часть сериала, «Молодой папа», то точно помните известную заставку, в которой Джуд Лоу идет по коридору вдоль шедевров мирового искусства. Сможете отличить Микеланджело от Донателло? А Фому Аквинского от Франциска Ассизского? Докажите! 😇

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Фото в анонсе: HBO / «Амедиатека»