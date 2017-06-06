Пушкин-Шмушкин Сможете ли вы отличить настоящего Пушкина от придуманного нами? Тест «Медузы»

Попытаться угадать подлинные строки известного автора из нескольких вариантов — старая литературная игра. В день рождения Александра Пушкина «Медуза» решила проверить, насколько хорошо вы помните его стихи. «Я помню чудное мгновенье» или «Зимнее утро», конечно, знает всякий — поэтому мы решили выбрать не столь популярные строки и попросить вас их продолжить. Тест постепенно усложняется: если сначала вам нужно отыскать настоящего Пушкина из вариантов, придуманных нами, то в конце придется искать среди его поэтов-современников. Сможете правильно дописать стихи Пушкина?