Пролетарии всех стран, объединяйтесь! Или «соединяйтесь»? Тест по волнам вашей памяти, который докажет: воспоминаниям не стоит доверять

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Одни и те же ложные воспоминания могут быть у многих людей сразу. Этот феномен известен как эффект Манделы — по имени южноафриканского политика Нельсона Манделы. В 2013 году многих пользователей интернета удивила новость о его смерти: они были убеждены, что борец с апартеидом скончался в тюрьме в 1980-х. Причиной таких заблуждений часто бывают медиа или предсказуемые ошибки памяти. Думаете, у вас нет ложных воспоминаний? Давайте проверим! Этот тест мы сделали вместе с Музеем современного искусства «Гараж». С 10 сентября по 30 января Музей показывает выставку «Зеркало без памяти» немецкого художника Томаса Деманда. Один из самых важных вопросов в его работе — можем ли мы доверять нашей памяти.

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Сделано в продано! Фото: Иван Ерофеев