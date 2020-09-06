игры

Пристала икота — прыгай через болото. Или через Федота? Попробуйте закончить пословицы и поговорки писателя Владимира Сорокина

В начале сентября в издательстве Corpus выходит сборник «Русские народные пословицы и поговорки», составленный писателем Владимиром Сорокиным, материал для него писатель собирал с середины 80-х годов. Но это не пословицы из фольклорных экспедиций, это мудрость из созданного писателем русского мира. Эти пословицы сперва кажутся абсурдными, но в них можно увидеть логику — если вы любите Сорокина! Не думайте, чувствуйте эти пословицы! И попробуйте закончить их так, как Сорокин.

Пройти тест