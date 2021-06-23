Пощекотать или облизать? Тест, который научит получать (или доставлять!) удовольствие по-новому

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В мире существуют десятки сексуальных практик: кому-то нравится связывание и доминирование, других заводят массаж или игры с переодеванием. При обоюдном согласии все это нормально и естественно, а еще может принести новые ощущения, помочь лучше узнать свое тело и партнера. Этот тест на знание фетишей и кинков мы сделали вместе с дейтинг-приложением Pure, в котором можно найти партнеров для воплощения любых желаний.

Внимание! Этот тест предназначен для читателей старше 18 лет. В нем мы спрашиваем про различные сексуальные фетиши, которые могут подойти не всем. Мы предупреждали!

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