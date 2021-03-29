Попробуйте изобрести колесо! Тест на знание устройства шин

Казалось бы, что может быть проще шины — какого-то рифленого бублика из резины? Как бы не так. Сегодня это сложнейшие инженерные творения из десятков деталей, которые стали результатом многолетних лабораторных исследований. Взять, к примеру, Proxes TR1 или Proxes Sport от Toyo Tires. Вместе с японским производителем шин мы предлагаем проверить, как хорошо вы представляете себе их создание.

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Сделано в продано! Фото: GRSI / Shutterstock, в анонсе — Kuznechik / Shutterstock