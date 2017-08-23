Помните ли вы школьную программу по математике? Тест «Медузы» и Lenovo для тех, кто умеет считать в уме (и не только)

Есть ощущение, что обычному человеку в современном мире необязательно помнить алгебру: за нас все считают компьютеры и телефоны. В этом нет ничего стыдного, но иногда все-таки полезно посчитать в уме. Вот только школьная программа давно вылетела из головы! «Медуза» вместе с компанией Lenovo предлагают проверить, насколько хорошо вы помните и знаете математику.