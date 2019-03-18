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Подсчитывать доходы Путина — махровая русофобия? А сравнивать его с Саддамом Хусейном? Проверьте, насколько хорошо вы понимаете логику российских властей

Представители российских властей регулярно объясняют действия западных стран «русофобией». В частности, именно так объяснил Дмитрий Песков новые санкции против России, внесенные на обсуждение в Конгресс США на прошлой неделе. Интересно, что до присоединения Крыма, судя по официальному сайту Кремля, Владимир Путин почти не употреблял этого слова, а в начале своего правления даже оправдывал нелюбовь к России на Западе агрессивной политикой СССР. Попробуйте отгадать, все ли, что не нравится российским властям, они называют русофобией.

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Фото в анонсе: Николай Винокуров / Alamy / Vida Press