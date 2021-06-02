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Стань агентом лета!

Партнерский материал

Пинай как Халк, бросай как Зайцев Тест о скорости в спорте

11 июня стартует Евро-2020. Вместе с официальным партнером турнира, производителем смартфонов vivo, мы придумали тест, в котором футболисты бегают наперегонки, мячи летают быстрее автомобилей, а вам нужно считать секунды и угадывать точную скорость спортивных объектов и субъектов. На старт, внимание, тест!

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Фото: Сергей Попов

Партнерский материал