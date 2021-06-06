игры

Пи или хи? Фи, да это же пси! Доставайте двойные пергаменты. ✍️Сейчас проверим ваше знание греческого алфавита

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) больше не будет называть варианты коронавируса южноафриканским или, к примеру, индийским — чтобы не дискриминировать страны, где эти штаммы обнаружили. Вместо этого для новой маркировки используют буквы греческого алфавита. Пора проверить, как хорошо вы их знаете! Удивительно, но на «Медузе» раньше не было такого теста.

Пройти тест

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег