«Пепси» или «Кола»? «Байкал» или «Саяны»? «Айрн-Брю» или «Доктор Пеппер»? Тест на знание главных газировок

В начале января выяснилось, что «Айрн-Брю» — самая известная газировка, не принадлежащая гигантам Pepsi или Coca-Cola, — изменит состав своего продукта (естественно, это вызвало волну недовольства вплоть до призывов к бойкоту). Через несколько дней с похожей инициативой выступила и Diet Coke, выпускаемая корпорацией Coca-Cola, — она решила изменить дизайн банок и добавить новые вкусы. «Медуза» решила, что это хороший повод, чтобы проверить читателей на знание главных мировых газировок.