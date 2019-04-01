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Отто фон Бисмарк или Пауло Коэльо? Угадайте автора по мудрой цитате Первоапрельский тест «Медузы»

Как известно, у России только два союзника: армия и флот. А еще известно, что 1 апреля отмечаются два праздника: День смеха и день рождения немецкого канцлера и героя мемов Отто фон Бисмарка. По случаю этих событий «Медуза» подготовила для читателей тест: попробуйте угадать автора высказывания и отличить немецкого канцлера от бразильского писателя (и не только!)

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Фото в анонсе: Titti Fabi / Camera Press / Vida Press, Wikimedia Commons