От какого вида забьется сердечко? Попробуйте узнать Россию по фото и сделать это лучше других читателей

Россия — большая и очень разная. При этом, кажется, что от Калининграда до Владивостока наши ландшафты с березками и панельками ни с чем не спутаешь. Так ли это? Вместе с блог-платформой Яндекс.Дзен и тревел-блогерами, которые рассказывают там о самых отдаленных уголках планеты, предлагаем пройти тест и проверить, сможете ли вы узнать Россию по фотографиям.

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Сделано в продано! Фото: Nick Kulyakhtin / Unsplash, в анонсе — Nancy Stapler / Unsplash