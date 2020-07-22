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Новый губернатор был в Хабаровске лишь однажды. Так что мы сделали для него тест про город Даже не тест, а экскурсию! (Осторожно: фотошоп)

Хабаровск — город, где сейчас самая насыщенная политическая жизнь. Пока продолжаются митинги против ареста старого губернатора, президент уже назначил нового. Михаил Дегтярев был в Хабаровске лишь однажды, так что мы попросили местного журналиста Сергея «Миныча» Мингазова подготовить тест-экскурсию по городу, который местные жители коротко называют «Ха».

Итак, город Ха. Врио губернатора отправляется по маршруту «Вольный город».

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Автор: Сергей Мингазов, город Хабаровск