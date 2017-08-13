«Неженка» или «Крепыш»? Что вы знаете о туалетной бумаге: тест «Медузы»

В начале августа «Гринпис» выпустила памятку «Как выбрать правильную туалетную бумагу». Оказалось, что за 20 лет жители России смыли в унитаз лес размером с Байкальский заповедник (это около 165 тысяч гектаров). Большинство россиян покупают белоснежную туалетную бумагу из древесины, а не рулоны из переработанной макулатуры. «Медуза» изучила памятку и предлагает проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в таком тонком деле — туалетной бумаге.