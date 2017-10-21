Нейтронные или нейронные звезды? Простой тест «Медузы» по астрофизике

Ученые впервые в истории зафиксировали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд и увидели последствия этой катастрофы. Понять, что произошло и почему это важно, непросто, особенно если вы не разбираетесь в астрофизике. По просьбе «Медузы» популяризатор астрономии и автор астрономического телеграм-канала Игорь Тирский сделал легкий тест, который определит — понимаете вы в полной мере, в чем ценность недавнего открытия, или нет.