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Некрасову — 200 лет, за окном — студеная зимняя пора. А это значит лишь одно — время вспоминать, откуда дровишки И проходить тест «Медузы»!

10 декабря исполняется 200 лет со дня рождения Николая Некрасова — поэта и гражданина, автора поэм «Кому на Руси жить хорошо» и «Русские женщины». Кажется, декабрь — самый подходящий повод, чтобы вспомнить фрагмент из «Крестьянских детей». Тот самый, про студеную зимнюю пору. Вы наверняка учили его. А мы сейчас проверим, успели ли забыть.

На обложке: Свищев Михаил / ТАСС

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