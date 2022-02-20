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Название столицы Таиланда стало в три раза длиннее. Но ему все равно далеко до топонимов-рекордсменов В этом тесте мы собрали самые невероятные (выглядят, будто кот по клавиатуре прошел)

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На этой неделе столицу Таиланда, Бангкок, переименовали в Крунг Тхеп Маха Накхон. Впрочем, это еще ничего по сравнению с полным названием города — Крунг Тхеп Маха Накхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит. Уф! 21 слово и 160 букв. В этом тесте мы решили вспомнить другие дли-и-и-нные названия населенных пунктов (и не только). Надеемся, они влезут в ваш экран.

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