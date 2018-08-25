Настоящая новость или сюжет пьесы? Тест «Медузы» к фестивалю драматургии «Любимовка»

С 1 по 8 сентября в Москве пройдет 29-й фестиваль молодой драматургии «Любимовка»: актеры будут читать новые тексты для театра, эксперты и просто зрители — обсуждать их в присутствии авторов. Отборщики фестиваля прочли 646 пьес, в афишу попали 38. Главной площадкой «Любимовки», по традиции, будет «Театр.doc». На все события можно прийти бесплатно, но нужно зарегистрироваться. Перед фестивалем «Медуза» предлагает выяснить, сможете ли вы отличить настоящие новости от сюжетов, придуманных участниками «Любимовки» разных лет.