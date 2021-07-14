На работу идут с удовольствием? А меняют ее зачем? Тест о работе и россиянах

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В России 75 миллионов человек трудоспособного возраста, при этом 64% россиян работают не по специальности, а 72% готовы сменить профессию. Что еще происходит на рынке труда прямо сейчас и как россияне меняют профессии, узнаете из теста, который мы придумали вместе с Яндекс.Практикумом — сервисом онлайн-образования, который обучает цифровым профессиям и помогает с трудоустройством.

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Сделано в продано! Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock