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Стань агентом лета!

Партнерский материал

На работу идут с удовольствием? А меняют ее зачем? Тест о работе и россиянах

В России 75 миллионов человек трудоспособного возраста, при этом 64% россиян работают не по специальности, а 72% готовы сменить профессию. Что еще происходит на рынке труда прямо сейчас и как россияне меняют профессии, узнаете из теста, который мы придумали вместе с Яндекс.Практикумом — сервисом онлайн-образования, который обучает цифровым профессиям и помогает с трудоустройством.

Сделано в продано!

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock

Партнерский материал