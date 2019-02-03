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На какую группу нельзя катить баллоны? Помните первое слово Молчаливого Боба? Тест «Медузы» по самой пошлой американской комедии

27 января объявили о том, что скоро стартуют съемки сиквела комедии «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». Права на дистрибуцию получили Saban Films и Universal, а главные роли снова исполнят Кевин Смит и Джейсон Мьюз. С момента выхода первой части прошло почти 18 лет, вы наверняка все забыли. Или нет?

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Фото: Miramax / View Askew Prods / Kobal / REX / Vida Press