Мюли или палаццо? Тест, в котором нужно вспомнить все, что вы знаете об одежде

Мода развивается быстро — каждый год приходится учить новые слова: худи, мюли, кюлоты. Прибавьте к этому тренчкоты, кромби, дафлкоты и прочие норфолки. Знаете ли вы, как называются модные вещи, а если нет — сможете ли догадаться логически? Проверьте в нашем тесте! Его мы придумали с Росбанком и сразу несколькими брендами модной одежды и обуви — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.

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Сделано в продано! Фото: Ratih Mandalawangi / Unsplash, в анонсе — Bershka