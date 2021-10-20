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Мы ОБОЖАЕМ кринж. А знаете, кто еще его любил? Джеймс Бонд! Тест, в котором «иноагент» 007 творит всякую дичь (а вам нужно угадать, правда это или нет)

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Кринж — лучший подарок! Поэтому к семилетию «Медузы» мы решили выпустить тест по мотивам старых фильмов про главного «иноагента» Великобритании Джеймса Бонда. Это, мягко выражаясь, Клондайк всякой нелепицы, о которой сегодня мало кто помнит. Попробуйте угадать, какие сцены и правда вписаны в историю бондианы, а что мы выдумали сами.

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Фото на обложке: United Artists / Courtesy Everett Collection / Vida Press