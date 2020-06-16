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Мурмолог или эндэкотэ? Никто не понимает, что пишут и говорят врачи. Сейчас проверим, как с этим у вас

На «Медузе» вышел первый эпизод нового подкаста о медицине «Намочи манту», который ведут авторы одноименного телеграм-канала: медицинский редактор «Медузы» Дарья Саркисян, медицинские журналистки Ирина Моргунова, Марианна Мирзоян и научная журналистка Карина Назаретян. К запуску они подготовили для вас тест. Сейчас проверим, как вы понимаете, что говорят врачи.

Первый эпизод подкаста «Намочи манту» — про головную боль. Подпишитесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Он есть в Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, на «Яндекс.Музыке» и в других приложениях для подкастов.

Пройти тест

Генеральный спонсор подкаста «Намочи манту» в первом сезоне — проект о здоровом образе жизни «Купрум»