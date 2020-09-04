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Может, вам пора написать пьесу? Проверяем, владеете ли вы мастерством диалога Тест, в котором можно почувствовать себя драматургом

С 5 по 12 сентября в Москве пройдет фестиваль молодой драматургии «Любимовка» — самому известному драматургическому форуму страны исполняется 31 год. Актеры и режиссеры представят зрителям новые пьесы начинающих и уже известных авторов. «Медуза» решила сделать тест об искусстве драматургии — точнее, о мастерстве диалога. Прочитайте диалог (все примеры — из текстов, прочитанных на «Любимовке» в разные годы) и попробуйте угадать, какая реплика будет следующей?

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Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.com