Москва огромная и меняется каждую неделю. Насколько хорошо вы в ней ориентируетесь? Тест на знание столицы (и не только)

Одни люди обожают рассматривать дома, изучать улицы и запоминать новые станции метро, а для кого-то это просто лишняя информация, которую при желании можно быстро загуглить. А как хорошо вы знаете Москву и другие российские города? Предлагаем пройти тест, который мы составили с Ситимобил: в конце мы выясним, потеряетесь ли вы без карты и такси.

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Сделано в продано! Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock