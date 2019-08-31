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Могут ли тараканы прожить без головы? Бывают ли жуки крупнее млекопитающих? Тест «Медузы» про насекомых

1 сентября энтомолог Олег Валерский выступит на фестивале Science Bar Hopping в Москве с лекцией «Ликбез по насекомым: где искать красивых тараканов и почему пауки-птицееды не едят птиц». Мы попросили его составить тест про насекомых. Могут ли тараканы пережить ядерную войну? Бывают ли насекомые крупнее млекопитающих? Почему уховертка называется именно так? Вы сможете ответить правильно!

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Автор: Олег Валерский Фото: Protasov AN / Shutterstock.com