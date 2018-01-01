«Менты» или «Убойная сила»? Ностальгический тест «Медузы» к 20-летию со дня выхода «Улицы разбитых фонарей»

20 лет назад в январе 1998 года на российском телевидении впервые показали «Улицы разбитых фонарей» (в видеоверсии — «Менты»). Сериал про петербургских милиционеров, работающих в условиях полной разрухи, мгновенно стал популярным, а исполнители главных ролей — одними из самых узнаваемых актеров на рубеже 1990-х и 2000-х. Сериал снимается до сих пор, хотя новые серии такой любовью уже не пользуются. Проверьте, помните ли вы что-нибудь про «Улицу разбитых фонарей»