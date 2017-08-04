Маска из молока или отвар ромашки? Пугающий тест «Медузы» и GLAMGLOW™ о том, какие бьюти-средства использовали в прошлые эпохи

Красота и ухоженность ценились мужчинами и женщинами еще с древности. Но вот былые стандарты привлекательности и способы ее добиться могут вас очень сильно удивить. Во времена, когда про антиоксиданты и гиалуроновую кислоту еще никто не знал, в косметике то и дело использовали яды и неожиданные народные ингредиенты. «Медуза» вместе с GLAMGLOW™ предлагают проверить, что вы знаете о косметике и уходе в разные века. Чем умывалась Екатерина II и как боролись с веснушками в конце XIX века?