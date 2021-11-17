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Макрон еще год назад поменял флаг Франции, но никто не заметил. Такое уже было — с Ельциным и флагом РФ… Коварный тест «Медузы» о цветах на триколоре (которые поди отличи)

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Весь мир больше года не замечал, что на флаге Франции изменился оттенок синего. 😱 Но теперь-то мы в курсе — эта мысль не дает покоя редакции «Медузы»! Хотя решение Макрона даже не назвать оригинальным: Россия пережила смену оттенка синего на флаге еще в 1993 году, но тогда это заметили все! Все же?.. В общем, сейчас покажем вам самые разные триколоры и заодно проверим, насколько у вас наметан глаз.

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